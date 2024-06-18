Алексей Корнеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Корней Петров
Мать: Акулина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1805
Сын: Никита Алексеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Филипп Алексеев
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Авдотья Алексеева
Мать ребёнка: Домна
Смерть
1819
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрена Алексеева
Мать ребёнка: Домна