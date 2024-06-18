Алексей Корнеев 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Корнеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Корней Петров

Мать: Акулина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1805

Сын: Никита Алексеев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Филипп Алексеев

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Авдотья Алексеева

Мать ребёнка: Домна

Смерть
1819
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрена Алексеева

Мать ребёнка: Домна

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