Рамазанов Рузиль Файлуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.2019
Дочь: Рамазанова Мадина Рузилевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности