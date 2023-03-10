Рамазанов Рузиль Файлуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанов Рузиль Файлуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.2019

Дочь: Рамазанова Мадина Рузилевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.2021

Сын: Рамазанов Амин Рузилевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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