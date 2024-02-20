(Шерварли) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шерварли) Евдокия Петровна

(Шерварли) Евдокия Петровна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

01.10.1879

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Шерварли Петр Федорович

Мать: Шерварли Феодора Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.10.1879
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-горячка | ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-177,зап.-19
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close