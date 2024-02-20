(Шерварли) Евдокия Петровна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти01.10.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.10.1879
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-горячка | ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-177,зап.-19