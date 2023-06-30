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Lill, Põder Katre

Место рождения

Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland

Дата рождения

27.03.1810

Дата смерти

05.05.1884

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1773 г.р.

Муж

1809 г.р.

Дети

1832 г.р.
1841 г.р.
1844 г.р.
1850 г.р.

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Место
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Рождение
27.03.1810

Отец: Piksa Tinno

Мать: Sant Eva

Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Бракосочетание
1827

Муж: Põder Adam

Рождение ребёнка
23.12.1832

Сын: Põder Paap

Отец ребёнка: Põder Adam

Рождение ребёнка
05.01.1841

Дочь: Ann

Отец ребёнка: Põder Adam

Рождение ребёнка
16.02.1844

Сын: Põder Karl

Отец ребёнка: Põder Adam

Рождение ребёнка
07.01.1850

Дочь: Maret

Отец ребёнка: Põder Adam

Смерть
05.05.1884
Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland