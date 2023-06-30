Lill, Põder Katre
Место рожденияSangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Дата рождения27.03.1810
Дата смерти05.05.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1810
Отец: Piksa Tinno
Мать: Sant Eva
Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Бракосочетание
1827
Муж: Põder Adam
Рождение ребёнка
23.12.1832
Сын: Põder Paap
Отец ребёнка: Põder Adam
Рождение ребёнка
05.01.1841
Дочь: Ann
Отец ребёнка: Põder Adam
Рождение ребёнка
16.02.1844
Сын: Põder Karl
Отец ребёнка: Põder Adam
Рождение ребёнка
07.01.1850
Дочь: Maret
Отец ребёнка: Põder Adam
Смерть
05.05.1884
Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland