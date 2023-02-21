Пепеляев Фаддей Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пепеляев Митрофан Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Пепеляев Прокопий Фаддевич
Мать ребёнка: Пепеляева Арина Аверияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пепеляев Макарий Фаддеевич
Мать ребёнка: Пепеляева Арина Аверияновна
Смерть
Неизвестно