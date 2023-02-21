Пепеляев Фаддей Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пепеляев Фаддей Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пепеляев Митрофан Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Пепеляев Прокопий Фаддевич

Мать ребёнка: Пепеляева Арина Аверияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пепеляев Макарий Фаддеевич

Мать ребёнка: Пепеляева Арина Аверияновна

Смерть
Неизвестно
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