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Ахмылин Степан Васильевич

Место рождения

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

24.12.1819

Дата смерти

17.02.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1819

Отец: Ахмылин Василий Кириллович

Мать: Ахмылина Марва (Марфа) Андреевна

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Крещение
24.12.1819
Бракосочетание
28.01.1853

Жена: Ахмылина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
01.10.1854

Сын: Ахмылин Пётр Стефанович

Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Ахмылин Семён Степанович

Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.06.1867

Сын: Ахмылин Леонтий Степанович

Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.05.1870

Дочь: Елена Степановна

Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.12.1871

Сын: Ахмылин Спиридон Стефанович

Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.05.1875

Сын: Ахмылин Дионисий Степанович

Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.04.1877

Сын: Ахмылин Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
17.02.1879
От грыжи.
Похороны
19.02.1879