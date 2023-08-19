Ахмылин Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.12.1819
Дата смерти17.02.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1819
Крещение
24.12.1819
Бракосочетание
28.01.1853
Жена: Ахмылина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
01.10.1854
Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
15.06.1867
Сын: Ахмылин Леонтий Степанович
Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
16.05.1870
Дочь: Елена Степановна
Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
06.12.1871
Сын: Ахмылин Спиридон Стефанович
Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
30.05.1875
Сын: Ахмылин Дионисий Степанович
Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
06.04.1877
Мать ребёнка: Ахмылина Елена Яковлевна
Смерть
17.02.1879
От грыжи.
Похороны
19.02.1879