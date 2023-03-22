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Филиппова Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1956

Отец: Михолап Григорий Антонович

Мать: Михолап Ульяна Григорьевна

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