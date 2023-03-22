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Филиппова Валентина Григорьевна
Филиппова Валентина Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1956
Пол
Женский
Отец
Михолап Григорий Антонович
1934 г.р.
Мать
Михолап Ульяна Григорьевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1956
Отец:
Михолап Григорий Антонович
Мать:
Михолап Ульяна Григорьевна
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