Подоляка Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подоляка Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подоляка Константин Александрович

Мать ребёнка: Подоляка Евгения Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подоляка Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Подоляка Евгения Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подоляка Евгения Олеговна