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Ефремова (Пелагея) Ивановна
Ефремова (Пелагея) Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ефремов Иван
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ефремов Иван
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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