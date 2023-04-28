Титова (Мутовина) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1905
Дата смерти20.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1928
Отец ребёнка: Титов Николай Георгиевич
Сайдып, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
20.03.1986
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай