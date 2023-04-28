Титова (Мутовина) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Мутовина) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Макарьевское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.03.1905

Дата смерти

20.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарьевское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.05.1928

Сын: Титов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Титов Николай Георгиевич

Сайдып, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
20.03.1986
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
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