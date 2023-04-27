van Oudenaarde Pamele Arnould IV
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1180
Дата смерти1243
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1180
Отец: Van Oudenaerde Giselbert
Мать: De Mortagne Richildis
Рождение ребёнка
Около 1213
Дочь: Marie
Мать ребёнка: De Rossoy Alix
Belgium
Рождение ребёнка
Около 1220
Мать ребёнка: De Rossoy Alix
Работа или профессия
Неизвестно
seigneur de Pamele
Смерть
1243