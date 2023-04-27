van Oudenaarde Pamele Arnould IV — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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van Oudenaarde Pamele Arnould IV

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1180

Дата смерти

1243

Пол

Мужской

Отец

Около 1150 г.р.

Мать

1160 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1180

Отец: Van Oudenaerde Giselbert

Мать: De Mortagne Richildis

Рождение ребёнка
Около 1213

Дочь: Marie

Мать ребёнка: De Rossoy Alix

Belgium
Рождение ребёнка
Около 1220

Сын: Van Oudenaerde Jan Heer

Мать ребёнка: De Rossoy Alix

Работа или профессия
Неизвестно
seigneur de Pamele
Смерть
1243
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