Авдотья Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Агафон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Козина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Евсеев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Евсеев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Евсеев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Трофим Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Евсеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Евсеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Евсеев

Смерть
Неизвестно
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