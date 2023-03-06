Авдотья Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Агафон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Козина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Евсеев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Евсеев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Евсеев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Трофим Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Евсеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Евсеев
Смерть
Неизвестно