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Агапов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агапов Василий Ильич

Мать: Агапова Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.12.1957

Дочь: Коренюгина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Агапова Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агапов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Агапова Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агапов Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Агапова Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агапов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Агапова Матрона Васильевна

Смерть
Неизвестно