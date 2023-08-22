Агапов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агапов Василий Ильич
Рождение ребёнка
20.12.1957
Дочь: Коренюгина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Агапова Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агапов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Агапова Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агапов Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Агапова Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агапова Матрона Васильевна
Смерть
Неизвестно