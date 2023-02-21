Анисия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Бажанова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Капеистов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1923
Сын: Капеистов Петр
Отец ребёнка: Капеистов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1927
Сын: Капеистов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Капеистов Андрей Иванович
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1964