Анисия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Бажанова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Капеистов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
24.08.1923

Сын: Капеистов Петр

Отец ребёнка: Капеистов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1927

Сын: Капеистов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Капеистов Андрей Иванович

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1964
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