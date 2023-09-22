Золина Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золина Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Золин Яков Максимович

Отец ребёнка: Золин Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
05.04.1870 ст.

Дочь: Золина Агафья Максимовна

Отец ребёнка: Золин Максим Фёдорович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.05.1871 ст.

Дочь: Золина Феодосия Максимовна

Отец ребёнка: Золин Максим Фёдорович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золин Максим Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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