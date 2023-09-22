Золина Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Золин Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
05.04.1870 ст.
Дочь: Золина Агафья Максимовна
Отец ребёнка: Золин Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
29.05.1871 ст.
Дочь: Золина Феодосия Максимовна
Отец ребёнка: Золин Максим Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно