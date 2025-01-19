Борзунова (Барановская) Татьяна Михайловна
женский, родилась 13.03.1957, Нелидово, Нелидовский, Тверская область
МатьБарановская (Трощинкова) Антонина Сергеевна10.02.1934 г.р.
ОтецБарановский Михаил Николаевич09.05.1933 г.р.
Дети
Плесовских (Борзунова) Ольга Геннадьевна09.07.1989 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1957
Нелидово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
08.08.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Романово, Сосьвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1989
Дочь: Плесовских (Борзунова) Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область