Борзунова (Барановская) Татьяна Михайловна 13.03.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борзунова (Барановская) Татьяна Михайловна

Автор
АЮ
Юферев А.

женский, родилась 13.03.1957, Нелидово, Нелидовский, Тверская область

Мать
Барановская (Трощинкова) Антонина Сергеевна10.02.1934 г.р.
Отец
Барановский Михаил Николаевич09.05.1933 г.р.
Дети
Плесовских (Борзунова) Ольга Геннадьевна09.07.1989 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1957

Отец: Барановский Михаил Николаевич

Мать: Барановская (Трощинкова) Антонина Сергеевна

Нелидово, Нелидовский, Тверская область

Бракосочетание
08.08.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Романово, Сосьвинский, Свердловская область

Рождение ребёнка
09.07.1989

Дочь: Плесовских (Борзунова) Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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