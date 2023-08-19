Литвинов Петр
Место рождения
Дата рождения02.01.1897
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1897
Отец: Литвинов Федот
Мать: Литвинова Мария
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Литвинова Агафия Акафиевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Литвинов Алексей
Мать ребёнка: Литвинова Агафия Акафиевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Агафия Акафиевна
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: пропал без вести