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Литвинов Петр

Место рождения

Калмыковка

Дата рождения

02.01.1897

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1929 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1897

Отец: Литвинов Федот

Мать: Литвинова Мария

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Литвинова Агафия Акафиевна

Бейсугское, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1936

Сын: Литвинов Алексей

Мать ребёнка: Литвинова Агафия Акафиевна

Бейсугское, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова Агафия Акафиевна

Бейсугское, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: пропал без вести