Широких Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широких Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

?.10.1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1699 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Широких Дмитрий Тимофеев

Отец ребёнка: Широких Тимофей Степанов

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Широких Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Широких Тимофей Степанов

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Широких Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Широких Тимофей Степанов

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широких Тимофей Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
?.10.1750
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния