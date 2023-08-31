Костромин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостромин Николай Васильевич

Костромин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Кастромин Василий Петрович

Мать: Кастромин Матрона Илларионовна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Канищева Римма Николаевна

Мать ребёнка: Костромина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Костромин Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Костромина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Бабий Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Костромина Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close