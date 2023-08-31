Костромин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Канищева Римма Николаевна
Мать ребёнка: Костромина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Костромин Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Костромина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Бабий Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Костромина Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно