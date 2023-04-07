Александров Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1927 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Александров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Александрова Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Евгения Николаевна

Смерть
1947
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