Александров Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Александров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Александрова Евгения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947