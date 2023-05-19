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Чернов Дмитрий Серафимович
Чернов Дмитрий Серафимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.1950
Пол
Мужской
Отец
Чернов Серафим Иванович
1927 г.р.
Мать
Чернова Александра Семеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЕ
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События
События
Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1950
Отец:
Чернов Серафим Иванович
Мать:
Чернова Александра Семеновна
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