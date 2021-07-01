Лепкая (Марфина) Калерия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепкая (Марфина) Калерия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1928

Дата смерти

01.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928

Отец: Марфин Александр Николаевич

Мать: Марфина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1955

Дочь: Дмитренко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.12.1967

Сын: Лепкий Владик Святославович

Отец ребёнка: Лепкий Святослав Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепкий Святослав Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепкий Святослав Дмитриевич

Смерть
01.07.2021