Лепкая (Марфина) Калерия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1928
Дата смерти01.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928
Рождение ребёнка
10.01.1955
Дочь: Дмитренко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.12.1967
Сын: Лепкий Владик Святославович
Отец ребёнка: Лепкий Святослав Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.2021