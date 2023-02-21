Одинец Роман Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти16.09.1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Одинец Иван Прокопов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Елена Романова
Мать ребёнка: Одинец Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
11.03.1798
Дочь: Одинец Евдокия Романова
Мать ребёнка: Одинец Лукерья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одинец Лукерья Петрова
Смерть
16.09.1798