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Одинец Роман Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

16.09.1798

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Одинец Иван Прокопов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Елена Романова

Мать ребёнка: Одинец Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
11.03.1798

Дочь: Одинец Евдокия Романова

Мать ребёнка: Одинец Лукерья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинец Лукерья Петрова

Смерть
16.09.1798
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