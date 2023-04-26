Рыбинцова (Воронина) Акулина Василиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти08.09.1869 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Рыбинцев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Рыбинцев Никита Семенович
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Рыбинцев Никита Семенович
Рождение ребёнка
С 1845 по 1849 ст.
Отец ребёнка: Рыбинцев Никита Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1869 ст.
ф135 оп78 д1051 1869г Скорбященская церковь №75 08 сентября Пятигорской 2-й гильдии купеческого брата Никиты Семенова Рыбинцова жена Акилина Василиева 59 лет волею божею от долговременной болезни