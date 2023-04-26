Рыбинцова (Воронина) Акулина Василиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбинцова (Воронина) Акулина Василиева

Рыбинцова (Воронина) Акулина Василиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

08.09.1869 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Рыбинцев Никита Никитич

Отец ребёнка: Рыбинцев Никита Семенович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Рыбинцев Георгий Никитич

Отец ребёнка: Рыбинцев Никита Семенович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Рыбинцев Семен Никитич

Отец ребёнка: Рыбинцев Никита Семенович

Рождение ребёнка
С 1845 по 1849 ст.

Сын: Рыбинцев Иван Никитич

Отец ребёнка: Рыбинцев Никита Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинцев Никита Семенович

Смерть
08.09.1869 ст.
ф135 оп78 д1051 1869г Скорбященская церковь №75 08 сентября Пятигорской 2-й гильдии купеческого брата Никиты Семенова Рыбинцова жена Акилина Василиева 59 лет волею божею от долговременной болезни
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close