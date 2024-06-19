Лавриненко Василий Григорьевич
Место рожденияКраснодарский край Красноармейский район станица Ивановская
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснодарский край Красноармейский район станица Ивановская
Рождение ребёнка
15.08.1910
Дочь: Воробьева (Лавриненко) Ульяна Васильева
Мать ребёнка: Лавриненко Анастасия Ивановна
Краснодарский край Красноармейский район станица Ивановская
Смерть
Неизвестно