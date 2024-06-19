Лавриненко Василий Григорьевич 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лавриненко Василий Григорьевич

Место рождения

Краснодарский край Красноармейский район станица Ивановская

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодарский край Красноармейский район станица Ивановская
Рождение ребёнка
15.08.1910

Дочь: Воробьева (Лавриненко) Ульяна Васильева

Мать ребёнка: Лавриненко Анастасия Ивановна

Краснодарский край Красноармейский район станица Ивановская
Смерть
Неизвестно

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