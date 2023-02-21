Рыжикова Яна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжикова Яна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.2014

Сын: Рыжиков Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Рыжиков Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
28.08.2017

Сын: Рыжиков Тимур Евгеньевич

Отец ребёнка: Рыжиков Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
18.09.2018

Дочь: Рыжикова Анисия Евгеньевна

Отец ребёнка: Рыжиков Евгений Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжиков Евгений Васильевич

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