Рыжикова Яна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.2014
Сын: Рыжиков Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Рыжиков Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.2017
Отец ребёнка: Рыжиков Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.2018
Дочь: Рыжикова Анисия Евгеньевна
Отец ребёнка: Рыжиков Евгений Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно