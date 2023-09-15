Немцев Кузьма (Косма) Викулов
Место рождения
Дата рождения01.11.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1905 ст.
Отец: Немцев Викул Федоров
Мать: Немцева Анисия Петрова
Крещение
13.11.1905 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемники: Немцев Иван Феодоров и его жена Русакова Екатерина Константинова, оба из д. Арынцазской
Смерть
Неизвестно