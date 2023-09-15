Немцев Кузьма (Косма) Викулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немцев Кузьма (Косма) Викулов

Место рождения

Арынцаская, Шипицинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

01.11.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1905 ст.

Отец: Немцев Викул Федоров

Мать: Немцева Анисия Петрова

Арынцаская, Шипицинская волость, Каинский уезд
Крещение
13.11.1905 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемники: Немцев Иван Феодоров и его жена Русакова Екатерина Константинова, оба из д. Арынцазской
Смерть
Неизвестно
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