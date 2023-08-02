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Полупанов Павел Радионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1906

Дата смерти

25.10.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1943 г.р.

Добавил:

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Место
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Рождение
15.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полупанова Ольга Митрофановна

Рождение ребёнка
05.12.1943

Сын: Полупанов Игорь павлович

Мать ребёнка: Полупанова Ольга Митрофановна

Фергана, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полупанова Ольга Митрофановна

Смерть
25.10.1955