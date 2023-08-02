Полупанов Павел Радионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1906
Дата смерти25.10.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полупанова Ольга Митрофановна
Рождение ребёнка
05.12.1943
Мать ребёнка: Полупанова Ольга Митрофановна
Фергана, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1955