Фрига (Воеводина) Зинаида Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрига (Воеводина) Зинаида Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1924

Дата смерти

16.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924

Отец: Воеводин Максим

Мать: Антонова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
13.09.1950

Сын: Фрига Вячеслав Владиирович

Отец ребёнка: Фрига Владимир Антонович

Рождение ребёнка
05.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрига Владимир Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
16.03.1985
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