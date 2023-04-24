Фрига (Воеводина) Зинаида Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1924
Дата смерти16.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924
Отец: Воеводин Максим
Рождение ребёнка
13.09.1950
Сын: Фрига Вячеслав Владиирович
Отец ребёнка: Фрига Владимир Антонович
Рождение ребёнка
05.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
16.03.1985