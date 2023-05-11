Зорина (Аврова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905 или 1910
Дата смертиМежду 1968 и 1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 или 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1928
Дочь: Шаронова Римма Фёдоровна
Отец ребёнка: Зорин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Чернова Валентина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорин Фёдор Иванович
Смерть
Между 1968 и 1969
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край