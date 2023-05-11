Зорина (Аврова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Аврова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905 или 1910

Дата смерти

Между 1968 и 1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
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Место
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Рождение
1905 или 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1928

Дочь: Шаронова Римма Фёдоровна

Отец ребёнка: Зорин Фёдор Иванович

Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Чернова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Фёдор Иванович

Смерть
Между 1968 и 1969
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край