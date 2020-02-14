Антонова (Липестова) Тамара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1939
Дата смерти14.02.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1968
Рождение ребёнка
11.08.1971
Рождение ребёнка
18.11.1982
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антонов Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.02.2020