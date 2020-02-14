Антонова (Липестова) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Липестова) Тамара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1939

Дата смерти

14.02.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Анатолий Петрович

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
11.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Анатолий Петрович

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
18.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Анатолий Петрович

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Антонов Анатолий Петрович

Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Анатолий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Смерть
14.02.2020
Советск, Советский, Калининградская область
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