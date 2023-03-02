Шеметов Алексей
Место рожденияПосёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шеметов Спиридон
Мать: не указана
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
02.09.1878
Сын: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila
Мать ребёнка: Петрова Евфимия
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
26.07.1882
Сын: Шеметов Никанор
Мать ребёнка: Петрова Евфимия
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Шеметова Афонасия
Мать ребёнка: Петрова Евфимия
Рождение ребёнка
09.03.1887
Сын: Шеметов Николай
Мать ребёнка: Петрова Евфимия
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Шеметов Леонтий
Мать ребёнка: Петрова Евфимия
Рождение ребёнка
18.01.1896
Дочь: Кобызева Евдокия
Мать ребёнка: Петрова Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Евфимия
Смерть
Неизвестно