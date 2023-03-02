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Шеметов Алексей

Место рождения

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеметов Спиридон

Мать: не указана

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
02.09.1878

Сын: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila

Мать ребёнка: Петрова Евфимия

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
26.07.1882

Сын: Шеметов Никанор

Мать ребёнка: Петрова Евфимия

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Шеметова Афонасия

Мать ребёнка: Петрова Евфимия

Рождение ребёнка
09.03.1887

Сын: Шеметов Николай

Мать ребёнка: Петрова Евфимия

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Шеметов Леонтий

Мать ребёнка: Петрова Евфимия

Рождение ребёнка
18.01.1896

Дочь: Кобызева Евдокия

Мать ребёнка: Петрова Евфимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Евфимия

Смерть
Неизвестно
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