Таратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна

Таратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна

Место рождения

Верхний Шаранай, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

08.03.1925

Дата смерти

03.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925

Отец: Шадрин Иван Кириллович

Мать: Едришенская Агрипина Калинична

Верхний Шаранай, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.03.1947

Сын: Таратин Николай Клавдиевич

Отец ребёнка: Таратин Клавдий Александрович

Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.04.1950

Дочь: Козлова Татьяна Клавдиевна

Отец ребёнка: Таратин Клавдий Александрович

Рождение ребёнка
05.01.1956

Сын: Таратин Александр Клавдиевич

Отец ребёнка: Таратин Клавдий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таратин Клавдий Александрович

Смерть
03.11.2015