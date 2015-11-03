Таратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.03.1925
Дата смерти03.11.2015
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925
Рождение ребёнка
11.03.1947
Сын: Таратин Николай Клавдиевич
Отец ребёнка: Таратин Клавдий Александрович
Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.04.1950
Дочь: Козлова Татьяна Клавдиевна
Отец ребёнка: Таратин Клавдий Александрович
Рождение ребёнка
05.01.1956
Сын: Таратин Александр Клавдиевич
Отец ребёнка: Таратин Клавдий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.2015