(Кашина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кашина) Евдокия Ивановна

(Кашина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кашин Иван Никифорович

Мать: Кашина Авдотья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1864

Муж: Лягошин Илья Максимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1867

Дочь: Марья Ильинична

Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1873

Сын: Лягошин Фирс Ильич

Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1874

Сын: Лягошин Фирст Ильич

Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1876

Сын: Лягошин Василий Ильич

Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1878

Сын: Лягошин Иван Ильич

Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1881

Дочь: Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1884

Сын: Лягошин Яков Ильич

Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1887

Дочь: Васса Ильинична

Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close