(Кашина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Кашин Иван Никифорович
Мать: Кашина Авдотья Семёновна
Бракосочетание
18.10.1864
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1867
Дочь: Марья Ильинична
Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович
Рождение ребёнка
03.12.1873
Сын: Лягошин Фирс Ильич
Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович
Рождение ребёнка
11.09.1874
Сын: Лягошин Фирст Ильич
Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович
Рождение ребёнка
10.02.1876
Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович
Рождение ребёнка
14.10.1878
Сын: Лягошин Иван Ильич
Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович
Рождение ребёнка
02.05.1881
Дочь: Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович
Рождение ребёнка
20.11.1884
Сын: Лягошин Яков Ильич
Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович
Рождение ребёнка
21.08.1887
Дочь: Васса Ильинична
Отец ребёнка: Лягошин Илья Максимович
Смерть
Неизвестно