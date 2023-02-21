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Лобах андрей михаилович
Лобах андрей михаилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.1975
Пол
Мужской
Отец
Лобах михаил александровичь
Мать
Шейко татьяна фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1975
Отец:
Лобах михаил александровичь
Мать:
Шейко татьяна фёдоровна
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