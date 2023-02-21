Робер (Бенуа) Жанна (Жаннет Мелани)
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1798
Дата смерти01.01.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1822
Дочь: Фон Шульман Луиза
Отец ребёнка: Робер Огюст
Работа или профессия
Неизвестно
Учительница французского в школе св. Анны СПб
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Робер Огюст
Смерть
01.01.1881