Робер (Бенуа) Жанна (Жаннет Мелани) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Робер (Бенуа) Жанна (Жаннет Мелани)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1798

Дата смерти

01.01.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1822

Дочь: Фон Шульман Луиза

Отец ребёнка: Робер Огюст

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Учительница французского в школе св. Анны СПб
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Робер Огюст

Смерть
01.01.1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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