Облаков Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Облаков Федор
Мать: Облакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Облаков Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Облакова Галина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Облакова Нина Александровна
Мать ребёнка: не указана