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Облаков Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Облаков Федор

Мать: Облакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Облаков Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Облакова Галина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Облакова Нина Александровна

Мать ребёнка: не указана