(жена первого брака)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда (Анастасия?)
Отец ребёнка: Заботин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Заботин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заботин Павел
Смерть
Неизвестно