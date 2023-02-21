(жена первого брака) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(жена первого брака)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда (Анастасия?)

Отец ребёнка: Заботин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Заботин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заботин Павел

Смерть
Неизвестно
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