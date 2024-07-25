Пелагея Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1924
Сын: Плодистый Виктор Степанович
Отец ребёнка: Плодистый Стефан Никитович
Рождение ребёнка
22.07.1935
Сын: Плодистый Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Плодистый Стефан Никитович
Смерть
Неизвестно