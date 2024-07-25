Пелагея Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Иосиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1924

Сын: Плодистый Виктор Степанович

Отец ребёнка: Плодистый Стефан Никитович

Рождение ребёнка
22.07.1935

Сын: Плодистый Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Плодистый Стефан Никитович

Смерть
Неизвестно

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