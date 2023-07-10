Каракова (Лахаева) Раиса Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1954
Отец: не указан
Мать: Лахаева Наталия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каракова Мария Александровна
Отец ребёнка: Караков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караков Александр Александрович
Отец ребёнка: Караков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Караков Александр