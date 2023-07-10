Каракова (Лахаева) Раиса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каракова (Лахаева) Раиса Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1954

Отец: не указан

Мать: Лахаева Наталия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каракова Мария Александровна

Отец ребёнка: Караков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караков Александр Александрович

Отец ребёнка: Караков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караков Александр