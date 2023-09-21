Хозяинов Никита Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозяинов Никита Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1994

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1994

Отец: Хозяинов Геннадий Иванович

Мать: Хозяинова Марина

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