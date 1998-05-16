Глистенкова Макеева Анастасия Димитриевна
Место рождения
Дата рождения31.10.1930
Дата смерти16.05.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1949
Бракосочетание
1949
Муж: не указан
Рождение ребёнка
25.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глистенков Александр Васильевич
Смерть
16.05.1998
Тольятти, Тольятти, Самарская область