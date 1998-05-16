Глистенкова Макеева Анастасия Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глистенкова Макеева Анастасия Димитриевна

Место рождения

Епифановка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.10.1930

Дата смерти

16.05.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Епифановка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1949

Муж: Глистенков Александр Васильевич

Бракосочетание
1949

Муж: не указан

Рождение ребёнка
25.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глистенков Александр Васильевич

Смерть
16.05.1998
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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