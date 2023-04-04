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Ладыгина (Бланк) Мария Борисовна
Ладыгина (Бланк) Мария Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.1819
Пол
Женский
Отец
Бланк Борис
1769 г.р.
Мать
Бланк (Усова) Анна
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1819
Отец:
Бланк Борис
Мать:
Бланк Анна
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