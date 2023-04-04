Ладыгина (Бланк) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Бланк) Мария Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1819

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1819

Отец: Бланк Борис

Мать: Бланк Анна

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