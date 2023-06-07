Иван Антипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Антипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1669 г.р.

Мать

1674 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Антип Иванов

Мать: Фекла Ильина

Смерть
Неизвестно