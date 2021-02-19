Кылосов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кылосов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.2021

Отец: Кылосов Иван Иванович

Мать: Кылосова Яна Николаевна

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