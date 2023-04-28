Лясковская (Лясковская) Генриетта Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1859
Отец: Лясковский Игнатий Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1861
Дочь: Правдзиц-Арцишевский Цезария
Отец ребёнка: Правдзиц-Арцишевский Эдуард-Евгений
Рождение ребёнка
02.01.1866
Дочь: Правдзиц-Арцишевский Владислава
Отец ребёнка: Правдзиц-Арцишевский Эдуард-Евгений
Рождение ребёнка
19.05.1868
Сын: Правдзиц-Арцишевский Станислав-Зенон
Отец ребёнка: Правдзиц-Арцишевский Эдуард-Евгений
Рождение ребёнка
26.06.1874
Сын: Правдзиц-Арцишевский Генрих-Эдуард
Отец ребёнка: Правдзиц-Арцишевский Эдуард-Евгений
Смерть
Неизвестно