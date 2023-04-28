Лясковская (Лясковская) Генриетта Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лясковская (Лясковская) Генриетта Игнатьевна

Место рождения

Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ

Дата рождения

27.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1859

Отец: Лясковский Игнатий Антонович

Мать: не указана

Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
Рождение ребёнка
27.08.1861

Дочь: Правдзиц-Арцишевский Цезария

Отец ребёнка: Правдзиц-Арцишевский Эдуард-Евгений

Рождение ребёнка
02.01.1866

Дочь: Правдзиц-Арцишевский Владислава

Отец ребёнка: Правдзиц-Арцишевский Эдуард-Евгений

Рождение ребёнка
19.05.1868

Сын: Правдзиц-Арцишевский Станислав-Зенон

Отец ребёнка: Правдзиц-Арцишевский Эдуард-Евгений

Рождение ребёнка
26.06.1874

Сын: Правдзиц-Арцишевский Генрих-Эдуард

Отец ребёнка: Правдзиц-Арцишевский Эдуард-Евгений

Смерть
Неизвестно
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