Чертков Павел
Место рожденияс.Михайловское Киргизская ССР
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Чертков Макар
Мать: Черткова (Пуха) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чертков Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чертков Дмитрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1952
Сын: Чертков Николай
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно