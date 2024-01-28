Чертков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧертков Павел

Чертков Павел

avatar

Место рождения

с.Михайловское Киргизская ССР

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Чертков Макар

Мать: Черткова (Пуха) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чертков Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чертков Дмитрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1952

Сын: Чертков Николай

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.