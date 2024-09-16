Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, починок Сосновка
Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Муж: Бузилов Александр Егоров

Рождение ребёнка
25.11.1887 ст.

Дочь: Дурышева-Бузилова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров

Рождение ребёнка
18.02.1894 ст.

Сын: Бузилов Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров

Рождение ребёнка
25.02.1896 ст.

Дочь: Шадрина-Бузилова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров

Рождение ребёнка
23.07.1898 ст.

Сын: Бузилов Максим Александрович

Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров

Рождение ребёнка
07.11.1900 ст.

Сын: Бузилов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров

Рождение ребёнка
08.04.1905 ст.

Сын: Бузилов Семен Александрович

Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров

Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Рождение ребёнка
09.06.1911 ст.

Дочь: Бузилова Анна Александровна

Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров

Смерть
Неизвестно

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