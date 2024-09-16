Бузилова-Шадрина Агриппина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
15.06.1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, починок Сосновка
Бракосочетание
02.02.1887 ст.
Рождение ребёнка
25.11.1887 ст.
Дочь: Дурышева-Бузилова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров
Рождение ребёнка
18.02.1894 ст.
Сын: Бузилов Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров
Рождение ребёнка
25.02.1896 ст.
Дочь: Шадрина-Бузилова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров
Рождение ребёнка
23.07.1898 ст.
Сын: Бузилов Максим Александрович
Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров
Рождение ребёнка
07.11.1900 ст.
Сын: Бузилов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров
Рождение ребёнка
08.04.1905 ст.
Сын: Бузилов Семен Александрович
Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловская волость, деревня Калиновка
Рождение ребёнка
09.06.1911 ст.
Дочь: Бузилова Анна Александровна
Отец ребёнка: Бузилов Александр Егоров
Смерть
Неизвестно