Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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