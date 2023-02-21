Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно