Ермилова (Никифорова) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова (Никифорова) Анна Емельяновна

Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: Никифоров Емельян Иванович

Мать: Никифорова Ирина Поликарповна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.07.1897 ст.

Муж: Ермилов Петр Уварович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.02.1902 ст.

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Ермилов Петр Уварович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.

Сын: Ермилов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Ермилов Петр Уварович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Сын: Ермилов Александр Петрович

Отец ребёнка: Ермилов Петр Уварович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1914 ст.

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ермилов Петр Уварович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.

Дочь: Таисия Петровна

Отец ребёнка: Ермилов Петр Уварович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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