Ермилова (Никифорова) Анна Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Бракосочетание
25.07.1897 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1902 ст.
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Ермилов Петр Уварович
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Петр Уварович
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Сын: Ермилов Александр Петрович
Отец ребёнка: Ермилов Петр Уварович
Рождение ребёнка
Около 1914 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ермилов Петр Уварович
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.
Дочь: Таисия Петровна
Отец ребёнка: Ермилов Петр Уварович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно